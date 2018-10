Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso morre na Carregueira com atraso no socorro

Recluso estava a uma semana de sair em liberdade condicional.

Por S.G.C. e M.P. | 09:47

A uma semana de sair em liberdade condicional, um recluso de 48 anos, a cumprir 10 anos por roubos, morreu há duas semanas na prisão da Carregueira, Sintra, após se sentir mal.



Horas antes tinha tido uma consulta médica, na qual foi agendada uma consulta para o dia seguinte. Devido a falhas na central telefónica da prisão terão ocorrido atrasos no socorro.



O alerta foi dado às 13h43 mas o INEM só chegou uma hora depois, porque o responsável com acesso a um telemóvel estava no exterior na altura do alerta.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirma "algumas dificuldades na rede fixa, que foram resolvidas com o uso de telemóvel e a própria assistência ao recluso dos serviços clínicos do estabelecimento até à chegada do INEM".