Preso na Guarda por matar a tiro em Espanha

Uma operação conjunta da Guardia Civil espanhola, com o apoio da Polícia Judiciária (PJ), realizada este fim de semana, permitiu prender, na cidade da Guarda, um português de 40 anos que, a 3 de julho último, executou a tiro um homem perto de Córdoba, no sul do país vizinho.O suspeito tinha ainda, segundo informação da Guardia Civil, um mandado de captura pela prática de um homicídio na forma tentada, em solo português. O crime que o irá agora levar a um juiz causou grande alarme social em Palma del Rio, uma cidade da área metropolitana de Córdoba.O homicida português estava sentado ao volante da sua própria viatura, com matrícula nacional, quando viu chegar a vítima que também conduzia o veículo pessoal. O autor do crime fez vários disparos na direção do carro, vindo a matar um espanhol.Fugiu de imediato, vindo a ser denunciado por várias testemunhas que o viram escapar ao volante do automóvel. Uma investigação conjunta entre a Guardia Civil e a PJ permitiu localizá-lo este fim de semana na Guarda. O veículo usado pelo homicida foi apreendido.