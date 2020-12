A PSP do Seixal deteve no domingo um homem, de 29 anos, pela autoria de três roubos violentos – dois a postos de combustível e outro a um restaurante.O suspeito foi intercetado ao volante do carro que usou para cometer os assaltos, e numa busca domiciliária foram encontradas as roupas usadas nos crimes.tentou obter esclarecimentos junto do Comando de Setúbal sobre os crimes, mas não obteve qualquer resposta.