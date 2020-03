Um homem, de 45 anos, foi entregue à PSP quando aterrou no aeroporto de Lisboa, na tarde de domingo, depois de ter cometido vários crimes no interior do avião. Está indiciado por atentado à segurança de transporte aéreo.Durante o voo, o homem, que estava visivelmente embriagado, foi violento com a tripulação, furtou bebidas alcoólicas e foi várias vezes apanhado a fumar na casa de banho da aeronave.Acabou manietado e detido pelo comandante, que o entregou à PSP assim que aterrou na capital.