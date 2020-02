Preso por agredir irmão à catanada em Ponte de Sor

Um homem de 41 anos foi detido pela PJ de Évora por ter agredido o irmão, de 59, com várias catanadas. O ataque ocorreu na casa de ambos, em Ponte de Sor, Portalegre. Terá sido o álcool a motivar a agressão, ocorrida a 2 de fevereiro.O homem de 41 anos pegou na catana e deu vários golpes na cabeça e braços do irmão. Só a ação do pai de ambos, que se pôs à frente do filho, atenuou a violência. O agressor escondeu a arma, mas não fugiu.Só na quarta-feira passada foi preso e já está em prisão preventiva. A vítima ainda está internada num hospital de Lisboa.