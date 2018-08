Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por estrangular com arame

A vítima, de 50 anos, esteve hospitalizada.

Por J.C.R. | 08:42

O homem que tentou estrangular a ex-amante com um arame, no Monte Estoril, Cascais, foi detido pela Polícia Judiciária e já está em prisão preventiva.



O agressor, um empregado de restauração com 44 anos, atacou no dia 11 a mulher com quem manteve uma relação durante seis meses após esta ter apresentado queixa por violência doméstica e voltado para o antigo companheiro.



Usou um fio, com o qual tentou estrangular a vítima, de 50 anos, mas fugiu antes de consumar o crime.



