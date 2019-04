Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por forçar mulher a saltar da janela

Homem de 44 anos perseguiu a companheira da mesma idade, em casa, no Seixal.

Por M.C. | 09:28

O homem de 44 anos que na terça-feira à noite perseguiu a companheira da mesma idade, em casa, no Fogueteiro, Seixal, com uma faca de cozinha, levando-a a saltar da janela de uma altura equivalente a um segundo andar, ficou em prisão preventiva.



O suspeito foi interrogado por um juiz do Tribunal do Seixal, que considerou haver indícios suficientes para a medida de coação mais gravosa do Código Penal.