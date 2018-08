Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por matar à pancada emigrante em rixa

Daniel Machado foi confundido com assaltante e assassinado.

Por Miguel Curado e Ângela Gonçalves Marques | 10:10

A polícia suíça já prendeu um dos autores do homicídio de Daniel Machado, o emigrante de 41 anos que foi morto à pancada há uma semana, em Basileia, por ter sido confundido com a pessoa que roubou o telemóvel ao homicida. Um segundo suspeito continua a ser procurado.



A informação foi avançada ao CM por Adelino Sá, jornalista do jornal 'Gazeta Lusófona', sediado na Suíça. "Foi detido pela polícia de Basileia e já aguarda julgamento em prisão preventiva", explicou Adelino Sá. Esta detenção, refere, ocorreu pouco tempo depois de três portugueses, de 18, 24 e 36 anos, e de um espanhol, de 18, terem sido presos, e libertados, por suspeitas de participação no crime.



Segundo Adelino Sá, a investigação da polícia de Basileia, tutelada pelo Ministério Público, acredita que o homicídio de Daniel Machado tem a ver com o facto de o português ter estado, pouco tempo antes de morrer, com um homem que, efetivamente, roubou um telemóvel.



Após o assalto, um grupo de homens, entre os quais estaria o homicida, encontrou o português, de 41 anos, sentado junto a um miradouro, nas margens do rio Reno. Como já se encontrava sozinho, Daniel Machado foi interrogado pelo grupo e agredido por mais do que um atacante. Quando perceberam que o português não tinha com ele o artigo roubado, os agressores fugiram.



O emigrante, que terá batido com a cabeça numas escadas, foi deixado a morrer. Daniel Machado ainda foi transportado com vida ao Hospital Universitário de Basileia, onde acabou por perder a vida. O emigrante era natural de Sanfins, Paços de Ferreira, e tinha uma autorização de residência de longa data na Suíça. Encontrava-se desempregado, e tinha-se separado, há pouco tempo, da namorada, de nacionalidade brasileira