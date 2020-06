A PJ deteve um homem que, a 19 de maio, ameaçou com uma arma um funcionário de uma carrinha de valores na Costa de Caparica, conseguindo roubar 940 euros em numerário e uma mala metálica no valor de 5 mil euros. Ficou em preventiva.



Uma mulher, detida no dia do roubo, para o qual levou o carro da mãe, também está presa. O detido fez novo assalto, a 29 de maio, a uma carrinha de valores, no Montijo. Armado, obrigou um funcionário a entregar 17 672,25 euros.

Ver comentários