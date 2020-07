Um homem foi detido pela PJ por ter sequestrado e roubado um homem, com dois comparsas ainda não localizados, obrigando-o a dar-lhes boleia para a Margem Sul do Tejo.O crime remonta a 26 de janeiro. A vítima foi obrigada a sair da viatura e ficou sem vários objetos incluindo um tablet. Forçado a conduzir para Corroios, Seixal sob ameaça de arma de fogo, a vítima foi depois obrigada a regressar à Amadora, onde os ladrões fugiram.O detido ficou com apresentações.