Preso por sequestrar e violar duas mulheres

Duas mulheres que estiveram desaparecidas no Algarve foram sequestradas, agredidas e violadas por um homem que as terá mantido em cativeiro. O suspeito, de 35 anos, foi detido esta terça-feira por inspetores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

Os crimes, ao que o CM conseguiu apurar, ocorreram durante o ano passado nas zonas de Albufeira e Faro. As vítimas são de nacionalidades inglesa e brasileira e a Polícia Judiciária suspeita que terão sido mantidas numa casa à força. Uma delas só foi libertada depois de ter conseguido dar o alerta às autoridades durante uma saída da habitação a uma centro comercial.





Conseguiu pedir ajuda através de um bilhete, tendo a PSP sido alertada. O suspeito alegou, na altura, que a mulher estava com ele de livre vontade. O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), que começou a investigar crimes de rapto, violação, sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física agravada e furto. Segundo a PJ, o homem já tem "histórico policial e judicial por comportamento violento semelhante".

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro emitiu mandados de detenção e a PJ avançou para uma busca domiciliária, ordenada pelo Tribunal de Faro. A PJ revela que foi "possível apreender objetos utilizados na prática dos crimes, bem como uma réplica de arma de fogo de calibre 9 mm". O homem vai ser hoje presente a primeiro interrogatório para a aplicação das medidas de coação.