Preso por tentar roubar banco com duas pedras

Patrulha da GNR de Castanheira do Ribatejo apanhou o assaltante.

Por Miguel Curado | 09:06

Um homem de 60 anos foi esta sexta-feira detido, por militares da GNR, quando tentava assaltar um banco no centro de Vila Franca de Xira. Na ocasião empunhava como arma duas pedras da calçada. A tentativa de roubo ocorreu pelas 14h00 numa dependência do Novo Banco.



Com a cara descoberta e evidentes sinais de desespero, o assaltante entrou no banco quando no interior estavam dois ou três funcionários. Mostrou as pedras às vítimas e exigiu todo o dinheiro existente nas caixas.



Os gritos provenientes do interior do banco e os passos acelerados do assaltante despertaram a atenção de uma patrulha da GNR da Castanheira do Ribatejo, que passava em frente à dependência bancária.



Os dois militares entraram para apurar as causas da desordem e rapidamente perceberam estar na presença de um assalto.



O homem foi detido e, já no posto de Castanheira do Ribatejo, foi possível perceber que não tinha qualquer registo criminal. Terá agido por motivos pessoais ainda ontem não explicados.



O assaltante ficou detido e é hoje presente ao tribunal de Vila Franca de Xira.