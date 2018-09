Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por violar a irmã durante seis anos

Agressor de 25 anos abusou da irmã mais nova desde que esta tinha 13, nos Açores.

Por M.C. | 08:46

Um homem, de 25 anos, aproveitou-se do atraso cognitivo da irmã para a violar durante 6 anos, nos Açores.



O predador sexual foi preso pela PJ. A vítima começou a ser abusada em 2012, quando tinha apenas 13 anos. O irmão partilhava casa com ela e com os pais, numa localidade do concelho de Nordeste, na ilha de São Miguel.



E aproveitava-se da ausência dos progenitores para consumar as violações. Os crimes pararam enquanto a menor esteve institucionalizada e foram retomaram-se no início deste ano.



No final de agosto, a instituição onde a vítima tem apoio denunciou o caso à Polícia Judiciária. O abusador foi preso e, presente a tribunal, ficou com apresentações periódicas no posto de polícia da área de residência.