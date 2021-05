Preso preventivamente suspeito de maltratar mulher durante 20 anos em Sever do Vouga

Um homem indiciado por maus-tratos à sua companheira durante duas décadas em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva, decidiu um juiz de instrução criminal.

Em comunicado desta segunda-feira, a GNR explica que o homem agora sujeito à medida de coação mais gravosa foi detido na sexta-feira face ao "escalar da gravidade dos episódios de violência" praticados pelo homem, de 60 anos, contra a companheira, um ano mais nova.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que, durante os 20 anos de relacionamento, o suspeito infligiu maus-tratos verbais e psicológicos à vítima", afirma o Comando Territorial de Aveiro da GNR.