Preso tenta fugir da cadeia com recurso a lençóis

Um recluso da cadeia de Alcoentre, na Azambuja, foi apanhado a tentar fugir daquele estabelecimento prisional fazendo uso de uma corda feita de lençóis atados.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou ao CM que o preso foi intercetado no sábado à noite.



Ao que o CM apurou, o recluso fez uma corda com lençóis e desceu a partir da janela da camarata para o pátio comum do torreão de celas da prisão. Quando tentava escalar um muro foi apanhado por guardas, durante uma ronda. Foi sujeito a processo disciplinar e fechado numa cela de confinamento.

