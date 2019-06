Presos 17 portugueses a venderem ‘coca’ falsa em Madrid

Um grupo de 17 portugueses, todos da zona de Lisboa, foi preso em flagrante no sábado à noite no centro de Madrid, por ter sido apanhado pela Polícia Nacional a tentar vender cocaína falsa a adeptos do Tottenham e do Liverpool, por ocasião da final da Liga dos Campeões que ali se disputou.Os detidos, entre os 21 e os 39 anos, espalharam-se pelas zonas centrais da capital, depois de comprarem em farmácias uma grande quantidade de pó branco, pelo qual terão pagado apenas 70 cêntimos, e que depois dividiram em pequenos pacotes. Ofereciam aos adeptos ingleses um grama deste pó, assegurando tratar-se de cocaína, e pelo qual cobravam 20 euros.O grupo foi detetado quando um dos membros abordou dois agentes da Polícia Nacional à civil, propondo uma venda de droga. Presentes a um juiz, os 17 homens negaram ser traficantes de droga, dizendo que tinham ido a Madrid passar o fim de semana. Foram soltos, com a obrigação de regressarem em breve a Madrid para mais interrogatórios.