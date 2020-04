Presos por agredirem em assalto no Barreiro

Cinco homens foram detidos pela GNR pouco depois de terem assaltado uma loja de telemóveis num centro comercial na zona do Barreiro. O funcionário foi espancado.O roubo ocorreu pelas 17h50 de sexta-feira, no Centro Comercial 1, na Cidade Sol. Os ladrões espancaram o funcionário, roubando um telemóvel e 500 euros em numerário: tudo no total de mil euros.Apesar de ferido (precisou de tratamento hospitalar), o funcionário agredido foi rápido a dar o alerta, Uma patrulha do Destacamento de Intervenção da GNR deteve os homens nas imediações.Foram constituídos arguidos e aguardam julgamento em liberdade.