Presos três horas no elevador do metro

Mobilizados perto de 40 elementos para resgatar dez pessoas na estação da Ameixoeira, em Lisboa.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Dez pessoas, entre elas uma idosa acompanhada pela neta, estiveram esta quarta-feira três horas presas num elevador da estação do metro da Ameixoeira, em Lisboa. Na origem do incidente esteve uma falha mecânica numa das roldanas que sustentam o cabo que liga a cabine ao contrapeso, que deixou o aparelho bloqueado entre as duas entradas.



Esta avaria terá acionado o mecanismo de segurança, que evita a queda da cabine – uma espécie de travão –, o que obrigou a várias horas de trabalho para libertar as dez pessoas encurraladas.



O alerta para as autoridades de socorro foi dado pelas 12h02, já depois de o Metro ter tentado resolver a situação com meios próprios e com a empresa que efetua a manutenção dos elevadores. No entanto foi necessário mobilizar o Regimento de Sapadores para apoiar a delicada operação. No total, estiveram envolvidos perto de 40 elementos no resgate, que terminou já depois das 15h00.



Segundo o CM apurou, ninguém ficou ferido, mas foi necessário ventilar o espaço e fornecer água às pessoas presas no elevador devido ao calor naquele espaço confinado. Devido à ansiedade das pessoas ali retidas, o INEM mobilizou também psicólogos para o local, que tentaram tranquilizar as vítimas enquanto decorria a operação de resgate.



De acordo com Helena Taborda, do Metro de Lisboa, "as pessoas foram retiradas e levadas para um espaço na estação onde receberam depois a assistência necessária". "A avaria obriga a uma intervenção profunda, pelo que o elevador vai ficar sem funcionar até que esteja totalmente reparado", acrescentou a responsável.



Apesar do susto, as vítimas acabaram por seguir viagem sem problemas de maior. A circulação na Linha Amarela, que liga o Rato a Odivelas, não sofreu qualquer perturbação devido a este incidente.



SAIBA MAIS

1959

ano em que foi inaugurado o metropolitano de Lisboa. Na altura ligava os Restauradores ao Marquês de Pombal e aí dividia--se: em direção a Sete Rios e rumo a Entrecampos. No primeiro ano transportou 15,3 milhões de passageiros. Em 2017 foram mais de 161 milhões.



Londres foi o primeiro

O primeiro metropolitano do Mundo surgiu em Londres, em 1863, com comboios convencionais. Atualmente, o metro de Xangai, na China, é o maior do Mundo, com 393 estações ao longo de 644 quilómetros.