A pressa em julgar Ricardo Salgado e Armando Vara, ambos arguidos no processo Marquês (o mesmo de José Sócrates) e já com julgamentos marcados, pode comprometer a reversão do processo em sede da Relação de Lisboa. A decisão de separar os processos teve a oposição do Ministério Público, que anunciou imediatamente a intenção de recorrer, exatamente para que os julgamentos não se iniciassem....