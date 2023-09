Clóvis Abreu ficou em prisão preventiva na terça-feira. Está indiciado de homicídio tentado pelo pontapé que aplicou ao cliente da discoteca Mome com o qual Clóvis e os amigos ex-fuzileiros, Coimbra e Hrynko, se desentenderam no interior e espancaram no exterior. Também agrediu um dos agentes da PSP, mas não foi demonstrado que soubesse que era da polícia.









Ver comentários