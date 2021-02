Preventiva para homem por tentativas de carjacking em Valongo

Um homem, de 46 anos, ficou esta terça-feira em prisão preventiva por tentativa de "carjacking". De acordo com informação avançada em comunicado da GNR, o homem foi detido na segunda-feira, dia 8, pela tentativa de roubo de veículos e posse de armas proibidas em Valongo.



O homem praticava o crime de carjacking com recurso a uma arma branca e agredia as vítimas. "Devido à violência que utilizava durante os crimes, provocou numa das vítimas diversos ferimentos tendo sido sendo necessário o seu transporte para uma unidade hospitalar", lê-se.