Preventiva para homicida que esfaqueou homem de 33 anos no Cacém

O homem suspeito de ter assassinado no último sábado, no Cacém, o ex-patrão, ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.O homicida foi ouvido no Tribunal de Sintra e a prova recolhida era abundante. Havia várias testemunhas do homicídio, cometido com uma faca que não foi recuperada. A vítima, conhecida por ‘Maninho’, tinha 33 anos e foi esfaqueada quatro vezes.Um amigo que o tentou ajudar também ficou ferido. O homem, detido pela Polícia Judiciária de Lisboa, foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.