Preventiva para ladrão violento que atuava em Lisboa e Setúbal

Um homem de 19 anos, suspeito de pelo menos 11 roubos em Lisboa e Setúbal, foi colocado em prisão preventiva após ter sido novamente detido pela PSP, foi ontem anunciado.Investigado desde julho de 2019, mudou-se para Lisboa após ter sido relacionado com sete roubos em Setúbal, entre março e julho do ano passado. Foi agora apanhado após mais quatro crimes.Roubava telemóveis em transportes e na via pública, sempre com violência física - que adequava ao momento e à resistência da vítima - ou com ameaça de faca, para "satisfazer as suas necessidades económicas".