Preventiva para mulher de 41 anos que aliciava idosos com sexo para os roubar

Uma mulher de 41 anos, que foi detida pela GNR, em Armação de Pera, por aliciar sexualmente idosos para os roubar, foi presente a tribunal e um juiz colocou-a em prisão preventiva.





CM noticiou este sábado, a mulher foi detida na passada quinta-feira, depois de ter furtado 200 euros a um homem de 77 anos, após o ter aliciado para sexo, naquela localidade.



A detida, que se aproveitava da fragilidade das vítimas, estava já referenciada pelas autoridades por aquele tipo de crimes na zona, sendo autora de pelo menos cinco furtos e dois roubos, revelou ao CM fonte do Comando de Faro da GNR. Em duas das situações, a mulher chegou a agredir as vítimas para lhes roubar as carteiras.