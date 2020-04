Preventiva para quatro indivíduos que mataram à facada por causa de laranja

Ficaram em prisão preventiva os quatro suspeitos do homicídio de Bruno Ferreira, o homem de 28 anos morto à facada, sexta-feira à noite, em Oeiras. Na origem do crime, como onoticiou esta terça-feira, esteve uma discussão sobre uma laranja.O primeiro suspeito, apanhado pela PJ de Lisboa pouco após o crime, teve a prisão preventiva decretada ainda no sábado. Os outros três só foram interrogados na segunda-feira, no Tribunal de Oeiras.A medida de coação foi a mesma. Os quatro arguidos têm entre 20 e 30 anos.