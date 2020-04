Primeira grávida infetada com coronavírus em Portugal já teve alta

"Sentimo-nos muito felizes. A mãe está radiante", são as palavras de um familiar quando confirmou ao CM que a primeira grávida positiva para Covid-19 que deu à luz em Portugal está recuperada. A mulher fez os dois testes à doença que vieram negativos e agora já teve alta.





Os médicos já autorizaram que seja a mãe a amamentar a bebé mas com "a máxima segurança", explica um familiar. "Para já a mãe é a única que para já vai tendo contacto com a bebé", acrescenta.

A família foi esta terça-feira buscar a bebé com perto de um mês que fica agora aos cuidados da mãe. A criança nasceu no dia 17 de março no Porto e nunca apresentou sintomas. O bebé fez os testes para a Covid-19 e deram negativo.

A mãe e o pai tinham ficado doentes e estavam internados e em isolamento. Agora sabe-se que a mãe está recuperada mas faltam aguardar os resultados do pai. "Esperamos ter resultado negativo para a doença ainda esta semana", disse ao CM fonte da família.