Mónica Martins tem 46 anos é natural de Tomar e tornou-se esta sexta-feira a primeira mulher em Portugal a assumir as funções de capitão de porto e comandante-local da Polícia Marítima, neste caso nas capitanias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A proximidade com a população e a “segurança dos banhistas e dos pescadores” são as principais prioridades deste novo cargo.









“É um desafio muito grande porque trabalhamos diretamente com a população em várias áreas, desde a segurança marítima ao combate à poluição ou ao registo patrimonial. Obviamente que sinto um peso maior por ser a primeira mulher e sei que tenho os olhos colocados em mim”, disse a capitã de fragata, que substitui nos cargos o comandante Ferreira Teles.

Nas novas funções a marinheira vai trabalhar com a maior comunidade piscatória do País. Facto que aumenta as “responsabilidades”. “Fiquei muito satisfeita quando soube que tinha sido selecionada para estas capitanias. Tenho encontrado gente muito afável e pessoas disponíveis. Creio que até agora nunca me senti tão acolhida e tão acarinhada”, desabafou Mónica Martins, que conta já com um longo currículo na Marinha, onde tem sido pioneira. Exercia, desde 2020, funções de chefe do Estado-Maior do Comando da Zona Marítima dos Açores.





“Da mesma forma que os meus antecessores, só tenho de seguir o exemplo deles e dar o meu melhor todos os dias”, concluiu.