Primeira sessão do julgamento do homem acusado matar sogro acontece hoje

Um homem, de 53 anos, que matou o sogro em setembro do ano passado, em Serzedo, Vila Nova de Gaia, ficou em silêncio esta quarta-feira no início do julgamento. Alberto Teixeira está acusado de matar Virgílio Santos, de 81 anos, com recurso a uma pedra de 15 quilos e duas facas. Na primeira sessão, que decorre no Tribunal de São João Novo, no Porto, estão a ser ouvidas várias testemunhas. Um inspetor da PJ explicou que quando chegou ao local o arguido estava com a roupa ensanguentada. Já a vítima tinha duas facadas nas costas, outros ferimentos com arma branca desferidos no corpo e uma pedra de grandes dimensões na cara.

Segundo a acusação, o arguido, trolha, planeava matar o sogro há já vários anos. O Ministério Público diz que foi "traiçoeiro", não dando "hipótese de defesa à vítima, fazendo-a agonizar até à morte". Refere que quis causar ao sogro "o maior sofrimento", revelando "frieza, crueldade e insensibilidade".



O arguido foi diagnosticado com um atraso mental ligeiro a moderado, mas é imputável e com noção do que fez. "Sabia que o sogro tinha 81 anos e aproveitou o facto de o mesmo não se poder defender, tendo em conta a idade, ao atingi-lo primeiramente quando estava de costas, o que o colocou na impossibilidade de reagir. Agiu quando o ofendido se encontrava desarmado. Quis matá-lo, o que conseguiu", lê-se na acusação.



Alberto está em prisão preventiva.