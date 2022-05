O primeiro-sargento João Fernandes, do Destacamento de Trânsito da GNR de Albufeira, foi a única vítima mortal nas forças de segurança, em acidentes de serviço ocorridos no ano passado. O militar, de 45 anos, perdeu a vida na noite de 6 de novembro, quando abandonava o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde prestou serviço de segurança da prova de MotoGP.









