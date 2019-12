Primeiros crematórios do Algarve prontos no próximo ano

Os dois primeiros crematórios do Algarve vão começar a funcionar em 2020. O primeiro a ficar pronto é o de Albufeira, o qual, segundo revelou este domingo aoo presidente da câmara, José Carlos Rolo, deverá estar concluído "já em janeiro de 2020". Na capital algarvia, a obra também já está em curso e deverá ficar pronta no segundo semestre do próximo ano, provavelmente em setembro.Segundo José Carlos Rolo, no caso do crematório de Albufeira o próprio construtor será também o responsável pela sua exploração, numa concessão que se prolongará por 30 anos. O equipamento, que representa um investimento de cerca de 600 mil euros, conforme foi divulgado na altura da sua adjudicação, "está a ser construído numa zona do cemitério da cidade, com acesso à via pública", revelou ainda aoo autarca albufeirense.No caso do cemitério de Faro, cuja construção e exploração estão também a cargo de uma empresa privada, os trabalhos começaram no passado mês de outubro.O investimento previsto para este equipamento ascende a cerca de 1,1 milhões de euros.Segundo oapurou, o crematório farense terá dois fornos, um para as cremações funerárias e um outro, denominado pirolítico, para queimar resíduos associados aos enterramentos, como flores e restos de urnas. Este segundo forno é considerado muito importante uma vez que, atualmente, a queima a céu aberto é proibida e a solução passa, quase sempre, por enterrar os resíduos em locais com esse fim, dentro dos próprios cemitérios.