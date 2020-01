Primo de Sócrates ouvido pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês

José Paulo Pinto de Sousa, primo de José Sócrates e arguido da Operação Marquês, vai ser ouvido esta terça-feira pelo juiz Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.O pedido para o fazer foi feito pelo próprio que decidiu quebrar o silêncio sobre o processo. Pinto de Sousa é, segundo a acusação, o primeiro testa de ferro do ex-primeiro-ministro, uma vez que terá sido ele a fazer chegar às mãos de José Sócrates cerca de dois milhões de euros, no período entre 2006 e 2008.O Ministério Público diz que este dinheiro provinha do Grupo Espírito Santo e de Ricardo Salgado. As luvas eram para pagar a influencia que Sócrates tinha feito a favor do grupo em vários negócios com a Portugal Telecom.O dinheiro era tranferido para uma offshore de jPinto de Sousa, que por sua vez terá enviado o dinheiro para uma conta no estrangeiro de Fernando Canas, que trouxe o dinheiro para Portugal para dar a José Sócrates.