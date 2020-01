Primo protege Sócrates e diz ser dono dos milhões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

José Paulo Pinto de Sousa chegou ao tribunal em silêncio, mas ia preparado para falar ao juiz Ivo Rosa. Durante várias horas, o empresário explicou detalhadamente a sua vida profissional quando o primo era primeiro-ministro e garantiu que nunca recebeu subornos do Banco Espírito Santo, nem os fez chegar ao familiar. Garante que fez efetivamente negócios com Carlos Santos Silva e que as ajudas prestadas a José Sócrates assentavam em relaç... < br />