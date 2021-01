Dois homens, primos de 24 e 37 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Lisboa por terem disparado, a partir de um carro em andamento, entre cinco a dez tiros de pistola contra três membros de uma família rival. As vítimas, que também seguiam numa viatura, escaparam ilesas.





O crime ocorreu a 21 de setembro de 2020, em Camarate, no concelho de Loures. As vítimas, pai e filho, e um primo destes, de 41, 21 e 30 anos, saíram de um café sem perceberem que estavam a ser vigiados. Os dois agressores, que tinham desentendimentos antigos com os três homens, perseguiram-nos de carro e dispararam. Parte das munições ficaram cravadas no habitáculo do carro. Detidos na terça-feira, já estão na cadeia.