Nélson Monteiro ainda não tinha completado 18 anos quando, na noite de 12 de fevereiro, depois de ter sido expulso do Matriz Caffé, em Vila Nova de Famalicão, matou, com duas facadas no coração, o empresário José Ferreira, de 32 anos. O jovem, que está em prisão preventiva, vai ser julgado, juntamente com o primo Licínio Monteiro, de 19 anos, por dois crimes de homicídio.









