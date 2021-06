Principal chefe militar defende lei do governo sobre reforma da estrutura superior das Forças Armadas

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, defendeu esta quarta-feira, no Parlamento, a proposta do ministro da Defesa de reforma da estrutura superior das Forças Armadas, que lhe dará mais poder e responsabilidades. Afirmou que a nova lei vai "eliminar situações frequentes de interpretações divergentes, passíveis de violação das competências do CEMGFA e perturbadoras da ação militar, que afetam o princípio fundamental da unidade de comando". A lei, já aprovada na generalidade, está a ser discutida na especialidade, onde o governo já admitiu alterações para acomodar algumas exigências dos ramos – cujos chefes foram também ouvidos terça e quarta-feiras. As quatro audições foram à porta fechada.

O CEMGFA deseja coordenação e "cooperação entre vários comandantes subordinados, neste caso os Chefes dos Ramos", mas implica que se invista, num único comandante militar superior, a necessária autoridade de decisão e de comando e controlo, pois só assim se obtém a melhor eficiência e eficácia no uso da força militar".

O almirante Silva Ribeiro referiu que a nova lei resolverá a "dupla dependência dos Chefes dos Ramos relativamente ao MDN e ao CEMGFA", que passam para a dependência do CEMGFA para os assuntos de natureza militar - o que agora só acontece nas missões operacionais "e nem todas". Tal fez, denunciou na sua exposição – documento que o CM teve acesso - , com que na 1.ª vaga da pandemia da Covid-19 tivesse "enormes dificuldades de comando dadas as matérias em que os Ramos consideravam não estarem na dependência do CEMGFA, incluindo o pessoal de saúde, causando grande entropia no processo de coordenação, pelo EMGFA, da resposta conjunta das Forças Armadas". "A indispensável unidade de comando só foi devidamente reposta na preparação para a 2ª vaga, através de um despacho do MDN a clarificar que o CEMGFA ficava responsável pela coordenação global da atuação das Forças Armadas, contornando, por essa via, as referidas incongruências e ambiguidades da atual legislação".

Sobre as interpretações divergentes, destaca as missões de defesa militar de vigilância marítima e aérea – e as restantes que a lei atual refere como "reguladas por legislação própria". "É de facto surpreendente, mas, pela atual lei, estas missões de defesa militar são interpretadas, pelos Ramos, como estando excluídas da responsabilidade do CEMGFA", o mesmo sucedendo, "reduzindo a eficácia dos resultados", nos "incêndios rurais, na evacuação de elementos de Forças de Segurança de zonas de risco no estrangeiro, ou no combate ao narcotráfico e às redes de migração ilegal".

"Realço, contudo, que continuarão a ser os Ramos a executar as missões que já hoje executam com meios operacionais militares, mas doravante com maior visibilidade, sobre elas, por parte do CCOM [Comando Conjunto para as Operações Militares], e com autorização do CEMGFA, aspeto absolutamente essencial para que este possa responder, permanentemente, pela atuação global das Forças Armadas, e para que haja uma maior rentabilização dos meios disponíveis. Será assim para a fiscalização da pesca, para as missões hidrográficas (que são primariamente missões militares), para o controlo das migrações ilegais na nossa costa, ou para a defesa aérea, que na NATO também se designa de policiamento aéreo", referiu o principal chefe militar. Terminando as ambiguidades, "será possível desenvolver doutrina operacional e regras de empenhamento". Deu como exemplo "o caso da defesa aérea, missão da responsabilidade do CEMGFA, que delega a sua execução na Força Aérea, sem qualquer ambiguidade, nem possíveis interpretações divergentes quanto à cadeia de comando e às responsabilidades dos intervenientes".

O almirante diz que as alterações são o "culminar de uma adaptação progressiva, iniciada em 1982" contrariam "a tese da governamentalização das Forças Armadas, pois o que está em causa é a transferência de responsabilidades do foro militar, do MDN para o CEMGFA". E assegura que "não implicam o aumento dos efetivos no EMGFA".