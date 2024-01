A Polícia Judiciária não tem dúvidas de que Fernando Valente, o principal suspeito do homicídio de Mónica Silva, tinha um telemóvel secreto para estabelecer contactos com a grávida, de 33 anos, que desapareceu a 3 de outubro, na Murtosa. Prova disso foi a fatura que os inspetores encontraram na florista da mãe do suspeito e também a caixa do telemóvel que estava em casa dos pais de Fernando Valente.









