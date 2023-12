Principal suspeito do desaparecimento da grávida na Murtosa fica em prisão domiciliária

O Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro alterou, esta sexta-feira, a medida de coação aplicada a Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento da grávida da Murtosa, Mónica Silva.A prisão preventiva aplicada a Fernando Valente foi substituída pela "medida de obrigação de permanência na habitação com fiscalização por meios eletrónicos", segundo comunicado a que oteve acesso.A decisão foi tomada pelo tribunal "por se mostrar agora viável um controlo minimamente eficaz da prevenção da perturbação do decurso do inquérito, do perigo de fuga e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, mediante recurso a medida de coação menos grave".Fernando Valente ficou em prisão preventiva a 18 de novembro, na sequência de primeiro interrogatório judicial, encontrando-se fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado.