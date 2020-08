Principal suspeito do rapto e homicídio de Maddie exibiu-se a jovens

Um amigo de Christian Brueckner, o alemão de 43 anos que se tornou no principal suspeito do rapto e homicídio de Maddie McCann, veio agora revelar mais um crime que o predador terá cometido no Algarve. Segundo esta testemunha, ouvida pelo jornal britânico ‘Mirror’, Brueckner relatou-lhe o caso “como se de uma história divertida se tratasse”.“Contou-me que se despiu na rua e depois entrou à socapa num quarto de hotel onde dormiam quatro adolescentes inglesas. Começou a masturbar-se e, quando uma das raparigas acordou, fugiu a correr pelas ruas, ainda nu”, recordou o homem, a quem o alemão explicou como garantia o seu sustento quando vivia na zona da Praia da Luz, em Lagos, de onde Maddie desapareceu em 2007.