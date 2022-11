O Tribunal do Funchal, na Madeira, colocou em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, o homem que matou um ladrão, depois de o apanhar a roubar fruta no quintal da sua casa, domingo, em Santo António.A medida de coação só começa a ser cumprida quando existirem condições técnicas para a sua realização. Até lá, o arguido fica na cadeia do Funchal. Recorde-se que o homicida se entregou à PSP, após matar o ladrão com uma facada no peito.