Prisão domiciliária para militar da GNR detido por agressões a imigrantes em Odemira

Um dos cinco militares da GNR detidos quarta-feira pela PJ de Setúbal por sequestro e agressão a pelo menos dois imigrantes nepaleses, em Odemira, ficou esta quinta-feira em prisão domiciliária.

Ficam todos suspensos de funções por decisão de um juiz do Tribunal de Odemira.

O militar que fica em prisão domiciliária é André Ribeiro, dirigente da Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG/GNR). Acompanhava um empregador nepalês que se desentendeu, em outubro de ano passado, num restaurante Almograve, Odemira, com vários imigrantes com trabalhos agrícolas e que protestavam por causa de salários.



Estavam numa festa e quando de deu a rixa acabou por chamar quatro colegas GNR dos postos de Odemira e Vila Nova de Milfontes, que agrediram e ameaçaram os imigrantes.



Além disto, todos os cinco guardas ficam proibidos de contacto com qualquer outro militar dos postos de Odemira e Vila Nova de Milfontes