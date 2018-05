Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão efetiva para dois homens por furtos no distrito de Setúbal

Em causa estão roubos a postos de abastecimento de combustível e estabelecimentos comerciais.

Por Lusa | 21:54

Quatro homens foram condenados pelos Juízos Centrais Criminais de Setúbal por furtos a postos de abastecimento de combustível e estabelecimentos comerciais no distrito, com dois deles com penas de prisão efetiva de oito anos e três anos e meio.



"Os detidos foram condenados pela prática de vários crimes de furto, praticados em postos de abastecimento de combustível e em estabelecimentos comerciais em Palmela, Azeitão, Seixal, Pinhal Novo, Casal do Marco e Quinta do Conde, num período que se estendeu desde dezembro de 2013 a junho de 2014", refere esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Setúbal, em comunicado.



Segundo o documento, um dos assaltantes foi condenado a oito anos de prisão efetiva, outro a três anos e seis meses de prisão efetiva, um outro a cinco anos de prisão suspensa na sua execução e outro a uma pena de multa, não justificando estas penas.



A acusação foi deduzida pela Unidade Especializada em Criminalidade Violenta do DIAP Sede da Comarca de Setúbal e a investigação fora levada a cabo pela GNR.