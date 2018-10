Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão efetiva para homem que traficava droga junto a antigo Centro de Acolhimento de Aveiro

Durante a leitura do cordão, o juiz presidente disse que "na essencialidade" foram dados como provados os factos que constavam na acusação.

Por Lusa | 18:37

O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a quatro anos de prisão efetiva um homem de 39 anos apanhado a traficar droga junto ao antigo Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) daquela cidade.



O arguido estava acusado de um crime de tráfico agravado, mas foi condenado como reincidente por tráfico de menor gravidade.



O indivíduo, que estava em prisão preventiva, saiu em liberdade do tribunal, ficando a aguardar o trânsito em julgado do processo com a obrigação de apresentações diárias no posto policial da área da residência.



O advogado de defesa, Mário Oliveira, disse que está a ponderar recorrer da decisão, no sentido da suspensão da pena.



O arguido foi detido pela PSP de Aveiro no dia 28 de fevereiro de 2018, quando se encontrava a proceder à venda de produto estupefaciente à porta do Centro de Respostas Integradas de Aveiro (ex-CAT).



Na ocasião, o arguido tinha na sua posse 54 pacotes de heroína, com o peso total de 9,29 gramas, que lhe foram apreendidos, bem como 125 euros em dinheiro e um telemóvel.



O Ministério Público diz que a droga apreendida destinava-se a ser vendida a consumidores e utentes daquele Centro.



Na altura em que cometeu o crime, o arguido estava em liberdade condicional na sequência de uma pena de oito anos e três meses de prisão a que tinha sido condenado em 2008, por um crime de tráfico de estupefacientes e outro de posse e detenção ilegal de arma.



Já em 2012, tinha sido condenado a três anos de prisão, por um crime de tráfico de menor gravidade, praticado no interior da cadeia, onde então estava detido.