Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão efetiva por agredir ex-mulher à bengalada em Pombal

Tribunal da Relação de Coimbra confirma pena de três anos e quatro meses.

Por P.G. | 11:30

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou a pena de três anos e quatro meses de prisão efetiva aplicada a um homem que agrediu a ex-mulher com uma bengala e causou danos na casa onde moraram, na zona de Pombal.



Os factos ocorreram em 2014. Depois de furtar o cartão multibanco à vítima e levantar 474 euros, o arguido voltou à casa para ir buscar os seus bens mas, após uma discussão, agrediu a ex-mulher com uma bengala, causando-lhe uma fratura no braço.



Destruiu móveis e regou-lhe as roupas com lixívia.