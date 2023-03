Ficou em prisão preventiva o homem, de 36 anos, que

violou e roubou uma idosa na zona de Condeixa-a-Nova. Segundo a Polícia Judiciária do Centro, que fez a detenção, a vítima, de 81 anos, foi atacada em casa à noite enquanto dormia.O suspeito, com antecedentes criminais, arrombou a porta e, com recurso à força física, despiu e violou a idosa. Depois ameaçou-a aparentemente com um garfo e roubou 30 euros e um telemóvel.