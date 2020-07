Prisão para dupla por assaltos a bombas em Aveiro e Águeda

Dois homens, de 30 anos, foram condenados no Tribunal de Aveiro por quatro crimes de roubo a bombas, ocorridos no distrito, em setembro do ano passado. Um apanhou cinco anos e nove meses e o outro seis anos de cadeia.









A forma de atacar era sempre a mesma. Enquanto um ficava no carro, o outro entrava encapuzado nos estabelecimentos de Águeda e Aveiro e, com a ameaça de uma faca, exigia o dinheiro aos funcionários. Em tribunal, os dois ladrões, que estão presos, confessaram os crimes. Disseram que agiram para conseguir dinheiro para comprar droga.