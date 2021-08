Prisão perpétua para português que matou a mulher e o filho com 30 tiros na Suíça

abril de 2018. Na origem do homicídio terão estado desentendimentos entre o homem e a companheira, que terá estado a decisão de sair de casa, dias antes do crime, levando os dois filhos do casal.

Américo Reis, o emigrante português acusado de matar a mulher e o filho num cenário de terror na Suíça, foi condenado esta segunda-feira a prisão perpétua.O homem, atualmente com 53 anos e natural de Santa Maria da Feira, disparou contra os dois familiares em"desentendimentos" com a mulher, mas disse que não entende como algo se transformou numa "barbaridade", acrescentando que

O emigrante negou ainda ter ido na noite do crime ao apartamento da mulher, de quem vivia separado há cerca de um ano, para a matar. No entanto, o homicida não conseguiu explicar os motivos pelos quais estava munido de uma arma carregada e um segundo carregador no dia do crime.

A mulher do acusado e os

dois filhos, de 13 e 18 anos, viviam num apartamento no centro da cidade de Payerne. A família vivia na Suíça desde 2006.