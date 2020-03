Prisão por dois roubos armados

O primeiro foi apanhado em flagrante por um agente da PSP de folga a assaltar uma loja de câmbios em Santarém, ao início da noite de terça-feira. Tinha um cúmplice, que conseguiu escapar, mas não por muito tempo. Acabou detido, na sequência de um mandado emitido pela PJ, logo no dia seguinte. Presentes a juiz no Tribunal de Santarém, confessaram os crimes pelos quais se encontram indiciados - roubo agravado, sequestro e posse de arma proibida - e estão já em prisão preventiva.A dupla - o primeiro detido é de nacionalidade brasileira, tem 34 anos e vive em Alverca; o segundo tem dupla nacionalidade guineense e cabo-verdiana e mora em Vila Franca de Xira - fez pelo menos dois roubos violentos. Um foi cometido no dia 11 de janeiro, em Torres Vedras. O outro ocorreu já no dia 10 deste mês, terça-feira, e acabou por levar à detenção dos suspeitos.Os ladrões esperaram que a funcionária da loja de câmbios, junto a um centro comercial em Santarém, fechasse a porta, pelas 20h40. Nesse momento, empurraram a mulher para dentro do espaço e ameaçaram-na com uma faca. Não contavam ser vistos por uma pessoa que passava e que deu o alerta num restaurante próximo, onde o polícia se encontrava.O assaltante de 34 anos acabou detido na posse de 2620 euros, 701 dólares (EUA), 450 libras (Reino Unido) e ainda moeda da Noruega, Roménia e Brasil, além de uma navalha. A PJ continua a investigar, de forma a apurar se a dupla tem ligações a outros roubos.n