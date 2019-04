Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão por matar e esconder corpo de empresário

Tribunal de Leiria condenou três pessoas pelo homicídio de José Noronha.

01:30

O coletivo de juízes do tribunal de Leiria condenou esta segunda-feira três pessoas a penas de prisão efetiva por crimes de homicídio e ocultação de cadáver de um empresário.



José Noronha, com 55 anos, foi encontrado enterrado no quintal da sua moradia, em 2015, em Alfeizerão, Alcobaça, com a cara envolta em fita adesiva e braços e pernas presos com braçadeiras. "Nem a um cão se faz isto", referiu o presidente do coletivo de juízes.



Uma das arguidas, Daniela Paulino, de 28 anos, mantinha uma relação amorosa com a vítima. Foi condenada a 13 anos e meio de prisão pela sua ligação ao homicídio e à ocultação do cadáver, para além de crimes de falsificação de documentos e de falso depoimento.



O seu irmão, Nelson Paulino, recebeu a mesma pena. Patrícia Martins, companheira de Nelson, foi condenada a 12 anos e quatro meses de prisão.



Embora admita que os indícios recolhidos na autópsia não tenham permitido clarificar com certezas a causa da morte, o coletivo de juízes classificou a versão apresentada pelos arguidos em tribunal, onde Nelson Paulino assumia total responsabilidade pelo "acidente" que conduziu à morte de José Noronha, como "explicações vãs" que "não mereceram credibilidade".



O advogado da família da vítima, Paulo Silva Ribeiro, disse ao CM que "se fez justiça" com a decisão tomada.



Já Filipe Estêvão Ferreira, representante legal de Patrícia Martins, anunciou a sua intenção de recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra.