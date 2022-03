Ficaram em prisão preventiva 13 dos 21 elementos do grupo que se dedicava ao furto de catalisadores no Norte e Centro do País. Os suspeitos, detidos pela PSP de Coimbra, foram ouvidos ao longo dos últimos dias pelo juiz de instrução criminal de Coimbra, que decidiu aplicar aos restantes a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.