Prisão preventiva para 29 suspeitos de tráfico humano no Alentejo. Dois ficam em prisão domiciliária

Vinte e nove suspeitos de tráfico humano no Alentejo ficaram em prisão preventiva, este sábado, depois de conhecerem as medidas de coação.Dos 35 detidos na quarta-feira, apenas dois ficaram em prisão domiciliária e quatro com termo de identidade e residência com apresentações periódicas.A solicitadora que tinha sido detida por pertencer à rede criminosa é uma das detidas em prisão preventiva.Os detidos são suspeitos dos crimes de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais. As vítimas eram atraídas com o pretexto de melhores condições de vida e de trabalho em Portugal.A rede, considerada a maior a operar em Portugal, era organizada a partir de Beja, mas tinha ramificações no centro do país e terá angariadores a partir de outros países, nomeadamente da Roménia, Moldávia, Índia, Senegal, Paquistão, Marrocos, Argélia, entre outros.A investigação da PJ iniciou-se há cerca de um ano e teve como foco a angariação por esta rede criminosa de trabalhadores estrangeiros com a promessa de emprego e habitação.